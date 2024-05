Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: le titre recule, un analyste ajuste sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk cède près de 2% à Francfort, alors que Stifel a confirmé sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours légèrement réduit, de 960 à 950 DKK.



L'analyste rapporte que le cours de l'action de Novo Nordisk a été très volatil hier, en raison de résultats trimestriels mitigés et d'une perspective à court terme moins claire.



' Nous pensons que les événements d'hier pourraient donner aux investisseurs l'impression que le cas d'investissement devient plus complexe ', souligne l'analyste.



Stifel rapporte qu'il s'agit de la première fois en deux ans qu'il ne révise pas à la hausse ses chiffres après un rapport trimestriel.



'Avec les résultats relativement binaires de l'AdCom de Mim8 et d'icodec à venir, nous estimons qu'il est sage de recommander une certaine diversification dans l'univers pharmaceutique européen', conclut le broker.







