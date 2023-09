Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: le fractionnement de l'action est effectif information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 10:43









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a indiqué mercredi que la division par deux de la valeur nominale de ses actions ordinaires, un projet qui avait été annoncé le mois dernier, était désormais effective.



Au terme de ce 'split', les actionnaires ont reçu ce matin deux actions 'B' nouvelles de 0,10 couronne danoise de valeur nominale en échange de chaque action ancienne de 0,20 couronne de valeur nominale qu'ils détenaient jusqu'ici.



Cette mesure va se traduire par une multiplication par deux du nombre d'actions composant le capital du laboratoire danois, aujourd'hui numéro un mondial du traitement du diabète.



Ce fractionnement de l'action intervient afin de rendre l'action plus abordable après sa récente envolée, mais aussi d'accroître la liquidité du titre.



L'action Novo, qui ne valait que sept couronnes en 2000, a touché ce mois-ci un plus haut absolu à plus de 1380 couronnes après avoir signé un gain de 46% depuis le début de l'année, grâce au succès de sa pilule anti-obésité.



Le groupe est récemment devenu l'entreprise européenne la mieux valorisée en Bourse avec 428 milliards de dollars de capitalisation, devant LVMH et ses quelque 400 milliards de valorisation.



A la Bourse de Copenhague, l'action Novo Nordisk perdait 1,2% à 672,8 couronnes mercredi matin, contre 1363 couronnes (avant fractionnement) hier soir.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.