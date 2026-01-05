Novo Nordisk lance son traitement anti-obésité Wegovy sous forme de comprimé aux USA
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 14:32
Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique danois précise que ce lancement fait suite à une décision favorable de la FDA américaine, qui avait accepté le 22 décembre dernier que le groupe commercialise via un mode d'administration orale son semaglutide, un analogue du GLP-1, hormone impliquée dans la régulation de l'appétit et de la satiété.
Le groupe souligne qu'une étude clinique de phase III avait permis de montrer qu'un comprimé de Wegovy pris une fois par jour permettait une perte de poids de près de 17% en comparaison d'un placebo, lorsqu'il était associé à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière, à comparer avec moins de 3% pour un placebo.
L'arrivée de ce mode d'administration plus pratique, puisque le Wegovy était jusqu'ici disponible en version injectable hebdomadaire, va ouvrir au groupe un marché de plus de 100 millions d'américains vivant aujourd'hui en situation d'obésité.
Dans un communiqué, Novo explique qu'il compte proposer le médicament aux patients sans assurance à un prix à partir de cinq dollars par jour (149 dollars par mois) pour la dose initiale de 1,5 mg.
La dose de 4 mg sera également disponible à un prix 149 dollars par mois jusqu'au 15 avril 2026, puis de 199 dollars par mois au-delà de cette date, tandis que les doses les plus élevées (c'est-à-dire 9 mg et 25 mg) seront proposées à 299 dollars par mois.
Les patients bénéficiant d'une assurance privée pourront, eux, ne payer que 25 dollars par mois sous certaines conditions.
A lire aussi
-
Le président déchu vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé lundi pour comparaître devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce ... Lire la suite
-
Après un rebond limité du CAC 40 en 2025, la question de son rattrapage face aux autres indices européens se pose. L’année pourrait être marquée par des mouvements plus irréguliers, entre incertitudes sur la rentabilité des investissements dans l’IA et décisions ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu et Augustin Turpin Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi, soutenue par le bond attendu des valeurs pétrolières américaines après la spectaculaire capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro. Les futures sur indices new-yorkais ... Lire la suite
-
L'incendie d'un bar de la station suisse de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Présent lundi à l'aéroport de Sion, dans le canton ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer