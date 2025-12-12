Novo Nordisk lance son médicament phare contre le diabète, Ozempic, en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a lancé vendredi en Inde son médicament phare contre le diabète, Ozempic.

Ozempic, un médicament injectable une fois par semaine approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 2017 pour le diabète de type 2, est devenu un best-seller mondial et est largement utilisé hors étiquette pour la perte de poids en raison de ses effets de suppression de l'appétit.