Novo Nordisk-L'UE approuve une hausse du dosage du Wegovy

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé une hausse du dosage de son traitement phare contre l'obésité, le Wegovy.

La décision fait suite à une recommandation positive, en décembre, du régulateur européen des médicaments en faveur de la dose de 7,2 milligrammes.

Avec cette approbation, les médecins dans l’UE peuvent désormais prescrire la dose de 7,2 mg sous forme de trois injections de 2,4 mg, administrées en une seule séance, une fois par semaine, a indiqué le laboratoire danois.

Dans un essai de phase avancée sur 72 semaines mené auprès de 1.407 adultes non diabétiques, les participants recevant la dose de 7,2 mg ont perdu en moyenne 20,7% de leur poids corporel, contre 17,5% pour la dose de 2,4 mg.

Novo Nordisk a également demandé l'autorisation de l'UE pour un stylo injectable à dose unique de 7,2 mg. S'il est approuvé, il pourrait être disponible cette année, a précisé la société.

(Rédigé par Mariam Sunny, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)