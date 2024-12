Novo Nordisk: l'Ozempic efficace contre les affections rénales

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif pour une mise à jour de l'étiquette de son médicament antidiabétique Ozempic afin de refléter les données de l'essai Flow sur les résultats rénaux. Dans l'essai, le sémaglutide 1,0 mg a démontré une réduction statistiquement significative et supérieure de 24% du risque de progression de la maladie rénale ainsi que de décès cardiovasculaire et rénal par rapport au placebo.

