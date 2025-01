Novo Nordisk: l'amycretin prometteur contre l'obésité information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce aujourd'hui les résultats préliminaires d'un essai clinique de phase 1b/2a sur amycretin chez les personnes obèses ou en surpoids.



Les résultats ont montré qu'après 20 à 36 semaines, les participants traités avec l'amycretin ont perdu respectivement 9,7 % (1,25 mg), 16,2 % (5 mg) et 22,0 % (20 mg) de leur poids corporel, alors que ceux sous placebo ont gagné entre 1,9 % et 2,3 %.



Martin Lange, vice-président exécutif du Développement chez Novo Nordisk, a exprimé sa satisfaction concernant les résultats, affirmant que ceux-ci soutiennent le potentiel de perte de poids de l'amycretin.



Suite à ces résultats, Novo Nordisk prévoit de poursuivre le développement clinique de l'amycretin chez les adultes en surpoids ou obèses.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.