Novo Nordisk: l'acquisition de trois sites de Catalent saluée par les brokers

(AOF) - Plusieurs brokers réagissent à l’annonce faite hier par Novo Nordisk portant sur l’acquisition de trois sites de remplissage et de finition auprès de sa maison-mère Novo Holdings dans le cadre d'une transaction par laquelle Novo Holdings a accepté d'acquérir Catalent, une société de Somerset, New Jersey (États-Unis) avec un paiement initial de 11 milliards de dollars. "Stratégiquement, la transaction est logique pour Novo car elle accélérera considérablement la capacité de remplissage et de finition dont le groupe dispose", estime JP Morgan, qui reste à Surpondérer sur le titre.

"Actuellement, Catalent fournit à Novo 2 lignes de remplissage de Wegovy, son médicament vedette contre l'obésité, pour le marché américain sur les sites de Bruxelles et de Bloomington" précise le broker.

Morgan Stanley reste également à Surpondérer avec un objectif de cours de 800 couronnes danoises." Sous réserve du calendrier de clôture, Novo a déclaré que l'acquisition devrait avoir un impact un impact négatif faible à un chiffre sur la croissance du résultat opérationnel en 2024 et 2025", relève le broker.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.