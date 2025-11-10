 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,97
+1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk jette l'éponge dans la bataille pour l'acquisition de Metsera
information fournie par AOF 10/11/2025 à 10:08

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé qu’il n’allait pas surenchérir à la dernière offre de Pfizer pour l’acquisition de Metsera. Pour rappel, le 6 novembre dernier, le laboratoire danois avait soumis une seconde offre révisée non sollicitée pour un total pouvant atteindre les 10 milliards de dollars (62,20 dollars par action, ainsi que des droits de valeur conditionnelle pouvant atteindre 24 dollars par titre) afin de racheter la société de biotechnologie américaine qui développe des traitements contre l’obésité et les maladies métaboliques.

C'est donc Pfizer qui remporte la mise avec une offre réévaluée (65,60 dollars par action et un droit de valeur conditionnelle de 20,65 dollars).

Le conseil d'administration de Metsera a déterminé que les conditions révisées de Pfizer représentaient la meilleure transaction pour les actionnaires. En outre, compte tenu des éléments récents (la prise de contact de la Federal Trade Commission des Etats-Unis concernant les risques potentiels liés à la structure proposée par Novo Nordisk au regard des lois antitrusts américaines), Metsera estime que la transaction proposée par le danois présentait des risques juridiques et réglementaires.

Valeurs associées

NOVO NORD BR/RG-B
40,080 EUR Tradegate +1,28%
NOVO NORD BR/RG-B
40,110 EUR XETRA +2,17%
NOVO NORD BR/RG-B
298,825 DKK LSE Intl +1,19%
NOVO NORD BR/RG-B
45,2860 USD OTCBB -4,24%
PFIZER
24,435 USD NYSE -1,81%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LAGARDERE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    COVIVIO HOTELS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • STEF : La tendance baissière peut reprendre
    STEF : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    CHRISTIAN DIOR : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 11:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank