Novo Nordisk investit 2,1 milliards d'euros pour agrandir son site de Chartres

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 16 milliards de couronnes danoises (2,1 milliards d'euros) à partir de cette année afin d'agrandir son site de Chartres, en France, centré sur les maladies chroniques graves. Le laboratoire danois précise que son investissement augmentera considérablement la capacité du site, en ajoutant des processus de production aseptique et de production finie, ainsi qu'une extension de l'actuel laboratoire de contrôle de la qualité, et des capacités dédiées aux produits anti-obésité GLP-1.

"Les nouvelles installations feront plus que doubler la superficie du site", annonce Novo Nordisk, qui vise "une technologie et un environnement de travail à la pointe du progrès". Les travaux seront progressivement finalisés entre 2026 et 2028. L'investissement devrait créer plus de 500 nouveaux emplois pour assurer des activités de production 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la fin du chantier.

Le site de Chartres a été créé en 1961 et emploie aujourd'hui quelque 1600 personnes. Il fabrique des traitements pour les 10 millions de personnes atteintes de diabète.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.