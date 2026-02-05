Novo Nordisk intente une action en justice contre Hims & Hers pour la préparation de Wegovy

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il engagerait une action en justice contre Hims & Hers HIMS.N après que la société de télésanté en ligne a déclaré qu'elle commencerait à offrir des copies composées de la pilule Wegovy du groupe danois à un prix de lancement de 49 $ par mois. "L'action de Hims & Hers est une préparation de masse illégale qui pose un risque important pour la sécurité des patients", a déclaré le fabricant de médicaments danois dans un communiqué.

"Novo Nordisk prendra des mesures juridiques et réglementaires pour protéger les patients, sa propriété intellectuelle et l'intégrité du cadre d'approbation des médicaments de référence aux États-Unis.

Novo Nordisk a déclaré être la seule entreprise à fabriquer une pilule Wegovy approuvée par la FDA et formulée avec la technologie SNAC, qui facilite l'absorption du semaglutide lorsqu'il est administré par voie orale.