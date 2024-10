Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: initiative mondiale contre l'obésité infantile information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 10:28









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce une nouvelle initiative mondiale visant à accélérer la prévention de l'obésité infantile dans les communautés urbaines défavorisées, initiative sur trois ans accompagnée d'un investissement de plus de 250 millions de couronnes danoises.



En collaboration avec des administrations municipales, des établissements universitaires et des organisations à but non lucratif, l'initiative visera à concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des solutions sur mesure axées sur l'activité physique et l'alimentation saine.



Dans le cadre du projet, les changements dans les comportements en matière de santé et de bien-être, seront mesurés chez les enfants âgés de six à 13 ans au départ et avec des suivis un et deux ans après l'intervention, respectivement.



L'initiative sera déployée d'abord dans six villes au Brésil, au Canada, en France, au Japon, en Afrique du Sud et en Espagne. En 2022, plus de 390 millions d'enfants âgés de cinq à 19 ans étaient touchés par le surpoids dans le monde, dont 160 millions vivaient avec l'obésité.





