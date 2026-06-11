Novo Nordisk indique qu'un incident de sécurité a permis l'accès à un nombre limité de systèmes informatiques internes

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Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi avoir identifié un incident de sécurité impliquant un accès non autorisé à un nombre limité de ses systèmes informatiques internes.