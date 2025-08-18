 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 951,50
+0,13%
Indices
Chiffres-clés

Novo Nordisk: feu vert de la FDA pour Wegovy dans la MASH
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 07:45

(Zonebourse.com) - Novo Nordisk indique que la FDA des Etats-Unis a approuvé une indication supplémentaire pour son Wegovy, pour le traitement de la MASH (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique non cirrhotique).

Cette approbation concerne les adultes atteints de fibrose hépatique modérée à avancée (compatible avec une fibrose de stades F2 à F3), en association avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.

Des données cliniques d'ESSENCE ont montré qu'à la semaine 72, 36,8% des personnes traitées par Wegovy ont obtenu une amélioration de la fibrose hépatique sans aggravation de la stéatohépatite, contre 22,4% traitées avec un placebo.

Toujours selon la partie 1 de cet essai de phase 3, le laboratoire danois affirme que 62,9% des personnes traitées par Wegovy ont résolu la stéatohépatite sans aggravation de la fibrose hépatique, contre 34,3% avec un placebo.

Maladie métabolique grave et progressive affectant le foie, potentiellement mortelle, la MASH touche plus de 250 millions de personnes et le nombre de personnes à des stades avancés de la maladie devrait doubler d'ici 2030.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • grattes ciel 2 (Crédits: Unsplash - Vincent NICOLAS)
    Comment investir dans l’immobilier en Bourse ?
    information fournie par Café de la Bourse 18.08.2025 08:04 

    L'immobilier reste l'un des placements préférés des Français avec 67 % qui considèrent qu'il s'agit d'une valeur refuge d'après l'étude « Les Français et les projets immobiliers en 2025 » de Catella Residential. Posséder « de la pierre » rassure et nombreux sont ... Lire la suite

  • ALTAREA : Le mouvement reste haussier
    ALTAREA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:04 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : La tendance baissière peut reprendre
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:04 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • CARREFOUR SA : Les signaux haussiers sont intacts
    CARREFOUR SA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 18.08.2025 08:02 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank