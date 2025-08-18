Novo Nordisk: feu vert de la FDA pour Wegovy dans la MASH
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 07:45
Cette approbation concerne les adultes atteints de fibrose hépatique modérée à avancée (compatible avec une fibrose de stades F2 à F3), en association avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.
Des données cliniques d'ESSENCE ont montré qu'à la semaine 72, 36,8% des personnes traitées par Wegovy ont obtenu une amélioration de la fibrose hépatique sans aggravation de la stéatohépatite, contre 22,4% traitées avec un placebo.
Toujours selon la partie 1 de cet essai de phase 3, le laboratoire danois affirme que 62,9% des personnes traitées par Wegovy ont résolu la stéatohépatite sans aggravation de la fibrose hépatique, contre 34,3% avec un placebo.
Maladie métabolique grave et progressive affectant le foie, potentiellement mortelle, la MASH touche plus de 250 millions de personnes et le nombre de personnes à des stades avancés de la maladie devrait doubler d'ici 2030.
