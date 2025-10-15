 Aller au contenu principal
Novo Nordisk fait l'acquisition du candidat-médicament Zaltenibart auprès d'Omeros Corp.
information fournie par AOF 15/10/2025 à 15:24

(AOF) - Novo Nordisk et Omeros Corporation ont signé un accord définitif d’acquisition d’actifs et de licence pour le candidat-médicament Zaltenibart, actuellement en développement clinique pour le traitement des maladies rares du sang et des reins. Novo Nordisk se verra ainsi octroyer les droits mondiaux exclusifs de développement et de commercialisation de ce candidat-médicaments dans toutes les indications.

En contrepartie, Omeros Corporation sera éligible à un paiement initial de 340 millions de dollars et à des paiements d'étapes à court terme jusqu'à un total pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars en incluant les éventuelles étapes de développement et de commercialisation ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes.

