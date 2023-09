Novo Nordisk: extension du partenariat avec l'UNICEF information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 10:21

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk et l'UNICEF ont annoncé l'extension de leur partenariat à long terme pour aider à prévenir le surpoids et l'obésité infantiles dans le monde.



Au cours des trois prochaines années, Novo Nordisk engagera 8 millions de dollars américains pour intensifier et accélérer ses efforts visant à créer des environnements plus sains pour les enfants. L'objectif est d'avoir un impact positif sur au moins 10 millions d'enfants.



Le partenariat porte sur l'Amérique latine et dans les Caraïbes et s'étend à la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique avec un travail plus approfondi au Mexique, en Colombie, au Brésil et en Indonésie.



' L'UNICEF et Novo Nordisk estiment que la prévention de l'obésité infantile est une responsabilité sociétale partagée qui nécessite un changement systémique ' a déclaré Katrine DiBona, vice-présidente des affaires publiques mondiales et du développement durable chez Novo Nordisk.