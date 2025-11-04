Novo Nordisk et Pfizer adoucissent leur offre pour Metsera, alors que la guerre d'enchères s'intensifie

(Ajout de détails sur l'offre et d'informations générales)

Novo Nordisk NOVOb.CO et Pfizer

PFE.N ont révisé leurs offres pour Metsera MTSR.O , a déclaré mardi le développeur de médicaments contre l'obésité.

L'offre révisée de Novo porte la valeur de la transaction à environ 10 milliards de dollars, tandis que Pfizer est désormais disposé à débourser 8,1 milliards de dollars.

Ces offres révisées interviennent alors que les deux entreprises sont engagées dans un conflit public pour l'acquisition de Metsera.

Pfizer a intenté deux procès contre Metsera, son conseil d'administration et Novo Nordisk.

La première plainte, déposée vendredi, affirme que l'offre de Novo enfreint l'accord de fusion de Pfizer et cherche à contourner l'examen antitrust. Pfizer demande à un tribunal d'empêcher Metsera de mettre fin à l'accord, une audience étant prévue mardi.

Selon la nouvelle offre de Novo, Metsera peut également recevoir 24,00 dollars supplémentaires par action en espèces, contre 22,50 dollars auparavant, en fonction des étapes de développement et d'approbation réglementaire.