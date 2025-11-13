Novo Nordisk et Lilly refusent un partenariat avec Mangoceuticals pour des médicaments contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly
LLY.N n'ont pas de partenariat avec le site internet de télésanté Mangoceuticals Inc MGRX.O pour des médicaments destinés à la perte de poids, ont déclaré les porte-parole des deux sociétés, rejetant un communiqué de presse publié par la société jeudi qui décrivait des accords avec les deux principaux fabricants de médicaments.
Les porte-parole des deux sociétés ont déclaré dans des courriels adressés à Reuters qu'ils n'avaient pas conclu d'accords particuliers avec la société.
Mangoceuticals n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
