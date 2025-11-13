 Aller au contenu principal
Novo Nordisk et Lilly refusent un partenariat avec Mangoceuticals pour des médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N n'ont pas de partenariat avec le site internet de télésanté Mangoceuticals Inc MGRX.O pour des médicaments destinés à la perte de poids, ont déclaré les porte-parole des deux sociétés, rejetant un communiqué de presse publié par la société jeudi qui décrivait des accords avec les deux principaux fabricants de médicaments.

Les porte-parole des deux sociétés ont déclaré dans des courriels adressés à Reuters qu'ils n'avaient pas conclu d'accords particuliers avec la société.

Mangoceuticals n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 026,050 USD NYSE +0,74%
MANGOCEUTICALS
1,4671 USD NASDAQ -16,64%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters.

