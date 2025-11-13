Novo Nordisk et Lilly refusent un partenariat avec Mangoceuticals pour des médicaments contre l'obésité

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N n'ont pas de partenariat avec le site internet de télésanté Mangoceuticals Inc MGRX.O pour des médicaments destinés à la perte de poids, ont déclaré les porte-parole des deux sociétés, rejetant un communiqué de presse publié par la société jeudi qui décrivait des accords avec les deux principaux fabricants de médicaments.

Les porte-parole des deux sociétés ont déclaré dans des courriels adressés à Reuters qu'ils n'avaient pas conclu d'accords particuliers avec la société.

Mangoceuticals n'a pas répondu aux demandes de commentaires.