Novo Nordisk et Eli Lilly se rendent coup pour coup

Milan est le théâtre d'une bataille entre Novo Nordisk ( 0,14%, à 252,63 couronnes danoises) et Eli Lilly (-0,07% selon les données de préouverture) à l'occasion du congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète. Les deux laboratoires ont chacun publié des communiqués indiquant que l'un de leurs produits était supérieur à celui du concurrent.

Novo Nordisk a dévoilé de nouvelles données d'études en vie réelle lors de cet événement. Selon une étude, augmenter la dose d'Ozempic, un produit du Danois, à 2 mg chez les adultes atteints de diabète de type 2 est associé à un risque cardiovasculaire moindre par rapport au passage à Mounjaro de son concurrent Eli Lilly.

Cette analyse rétrospective se base sur les données de remboursement de 636 525 adultes traités initialement avec l'Ozempic. Les patients dont la dose a été augmentée à 2 mg ont présenté un risque inférieur de 6% de subir un événement cardiovasculaire majeur, par rapport à ceux qui sont passés au produit d'Eli Lilly.

Novo Nordisk précise toutefois que l'étude comporte des limites inhérentes aux données rétrospectives de vie réelle (absence d'évaluation des profils de tolérance/sécurité dans cette analyse spécifique, facteurs de confusion résiduels non mesurés et absence de lien de causalité définitivement établi).

Eli Lilly riposte

De son côté, le géant américain a dévoilé des résultats d'une nouvelle analyse suggérant que son Zepbound aux doses de 10 et 15 mg permettrait une perte de poids supérieure à celle obtenue avec Wegovy HD chez les adultes souffrant d'obésité.

Selon cette comparaison indirecte, à 72 semaines, les patients sous Zepbound 15 mg ont perdu en moyenne 4,5% de leur poids corporel de plus que ceux sous Wegovy HD. L'écart est de 3,2% avec le Zepbound 10 mg.