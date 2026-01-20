Novo Nordisk et Aspect Biosystems s'unissent autour du traitement du diabète
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:56
L'alliance entre le géant danois Novo Nordisk et la société de biotechnologie Aspect Biosystems entre dans une phase opérationnelle décisive.
Aux termes de cet accord, Aspect Biosystems prend la direction du développement, de la fabrication et de la commercialisation de médicaments cellulaires avancés, en intégrant des technologies de pointe issues de Novo Nordisk, notamment en ingénierie de cellules d'îlots pancréatiques dérivées de cellules souches. Novo Nordisk renforce son implication par un investissement en capital supplémentaire et le financement de la Recherche et Développement (R&D).
En contrepartie, le groupe danois percevra des redevances et des paiements d'étape sur les ventes futures, tout en conservant des droits d'extension pour les phases ultérieures.
Tamer Mohamed, directeur général d'Aspect Biosystems, souligne que cette intégration crée un "véritable multiplicateur de force pour produire un impact clinique". Cette collaboration vise à transformer le traitement du diabète de type 1 grâce à des thérapies allogéniques, c'est-à-dire utilisant des cellules prêtes à l'emploi, produites à grande échelle pour offrir une solution curative fonctionnelle aux patients.
En préouverture à New York, Novo Nordisk recule de quelque 4%.
Valeurs associées
|62,340 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La Commission européenne avait déjà recommandé l'an dernier d'ajouter l'Etat scandinave parmi les "mauvais élèves" européens visés par Bruxelles. Les ministres européens de l'Economie et des Finances ont approuvé mardi 20 janvier l'ouverture d'une procédure pour ... Lire la suite
-
L'Otan fait face à la plus grave crise de son histoire, après les menaces de Donald Trump sur le Groenland, et il est temps de cesser de "flatter" le président américain, a estimé l'ancien patron de l'Alliance atlantique Anders Fogh Rasmussen. "Ce n'est pas seulement ... Lire la suite
-
Les fonds obligataires dits "datés" ou "à échéance" ont fait leur grand retour en 2024. iShares a, de son côté, proposé pour la première fois des ETF obligataires à échéance, appelés iBonds. Deux ans après ce lancement, ces ETF conservent-ils leur pertinence ? ... Lire la suite
-
Netflix , le géant du streaming, a simplifié son offre de rachat de Warner Bros Discovery (WBD) pour le même montant, a-t-il indiqué mardi, afin de la faire adopter plus rapidement par les actionnaires du studio de cinéma iconique. Alors que le rachat de Warner ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer