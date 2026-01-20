 Aller au contenu principal
Novo Nordisk et Aspect Biosystems s'unissent autour du traitement du diabète
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 14:56

Ce partenariat stratégique renforcé marque un tournant dans le développement de thérapies cellulaires innovantes, visant à restaurer le contrôle de la glycémie sans traitement immunosuppresseur chronique.

L'alliance entre le géant danois Novo Nordisk et la société de biotechnologie Aspect Biosystems entre dans une phase opérationnelle décisive.

Aux termes de cet accord, Aspect Biosystems prend la direction du développement, de la fabrication et de la commercialisation de médicaments cellulaires avancés, en intégrant des technologies de pointe issues de Novo Nordisk, notamment en ingénierie de cellules d'îlots pancréatiques dérivées de cellules souches. Novo Nordisk renforce son implication par un investissement en capital supplémentaire et le financement de la Recherche et Développement (R&D).

En contrepartie, le groupe danois percevra des redevances et des paiements d'étape sur les ventes futures, tout en conservant des droits d'extension pour les phases ultérieures.

Tamer Mohamed, directeur général d'Aspect Biosystems, souligne que cette intégration crée un "véritable multiplicateur de force pour produire un impact clinique". Cette collaboration vise à transformer le traitement du diabète de type 1 grâce à des thérapies allogéniques, c'est-à-dire utilisant des cellules prêtes à l'emploi, produites à grande échelle pour offrir une solution curative fonctionnelle aux patients.

En préouverture à New York, Novo Nordisk recule de quelque 4%.

Valeurs associées

NORDISK SP ADR-B
62,340 USD NYSE 0,00%
