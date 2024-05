Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: essai positif dans le soin de l'hémophilie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 18:05









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui les principaux résultats d'un essai pivot de phase 3a étudiant l'efficacité et l'innocuité de Mim8 par rapport à l'absence de prophylaxie et par rapport à un traitement prophylactique antérieur chez les personnes âgées de 12 ans ou plus atteintes d'hémophilie A avec ou sans inhibiteurs.



L'essai a atteint ses co-critères principaux en démontrant une réduction statistiquement significative et supérieure des épisodes hémorragiques traités avec Mim8 administré une fois par semaine et une fois par mois par rapport à l'absence de traitement prophylactique et à un traitement prophylactique préalable par facteur de coagulation.



Dans l'essai, Mim8 semblait avoir un profil sûr et bien toléré, conforme aux essais précédents. Aucun décès ni événement thromboembolique n'a été signalé au cours de l'essai, souligne le laboratoire.



'Les données démontrent la capacité de Mim8 à prévenir les épisodes hémorragiques de manière efficace et sûre chez les personnes atteintes d'hémophilie A, quelle que soit leur fréquence d'administration', a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement chez Novo Nordisk.





