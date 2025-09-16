Novo Nordisk envisage un rôle plus large pour ses médicaments contre l'obésité, de l'apnée du sommeil aux douleurs au genou

Novo cherche à relancer la croissance après que Wegovy a été racheté par un concurrent

Tester les médicaments de nouvelle génération contre l'obésité en tant que traitements plus larges

Les domaines pourraient inclure l'arthrose du genou et l'apnée du sommeil

Les résultats de l'essai sur le semaglutide dans la maladie d'Alzheimer sont attendus d'ici la fin de l'année

Novo Nordisk NOVOb.CO , qui cherche à inverser la tendance au ralentissement de la croissance de son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, prévoit de tester si ses médicaments de nouvelle génération contre l'obésité peuvent traiter une gamme plus large d'affections connexes, allant des problèmes de sommeil à la douleur au genou.

Le fabricant danois de médicaments a pour objectif de générer des preuves sur les pathologies liées à l'obésité, qu'elles soient graves ou plus courantes, qui affectent la vie quotidienne des patients, notamment l'arthrose du genou et l'apnée du sommeil, a déclaré Martin Holst Lange, responsable de la recherche et du développement chez Novo, lors d'une interview accordée à Reuters pendant la conférence de l'Association européenne pour l'étude du diabète, à Vienne.

"Nous savons que l'obésité est en fait liée à plus de 200 comorbidités différentes", a déclaré Martin Holst Lange.

L'entreprise se bat pour relancer sa croissance et repousser la concurrence de son rival américain Eli Lilly LLY.N , certains investisseurs demandant à Novo de s'étendre au-delà de sa spécialité traditionnelle, les traitements du diabète et de l'obésité, pour stimuler les ventes.

Martin Holst Lange s'est exprimé quelques jours après que Novo a annoncé la suppression de 9 000 emplois à la suite d'une augmentation massive du personnel au cours des dernières années, alors que l'entreprise était en passe de devenir la société la plus précieuse d'Europe l'année dernière. Depuis, sa valeur a chuté en raison du ralentissement de la croissance des ventes. La restructuration, qui devrait permettre d'économiser environ 1,25 milliard de dollars par an, comprend l'arrêt de certaines recherches sur des médicaments à un stade précoce.

Novo avait une longueur d'avance sur le marché concurrentiel de l'obésité aux États-Unis, mais a perdu du terrain face au Zepbound de Lilly, qui permet une perte de poids plus importante que le Wegovy. Les prescriptions américaines de Zepbound dépassent celles de Wegovy, bien que l'écart se soit réduit au cours de l'été.

Novo est en train de constituer un portefeuille de différentes formes de semaglutide - l'ingrédient actif du Wegovy et de son médicament contre le diabète Ozempic - pour tenter de regagner les parts de marché perdues.

L'année prochaine, l'entreprise envisage de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché américain d'une version à forte dose de son médicament contre l'obésité, a déclaré un porte-parole à Reuters, tout en précisant qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Martin Holst Lange a déclaré que les besoins des patients obèses en matière de traitement pouvaient varier considérablement, ce qui incite l'entreprise à développer une gamme d'options.

TESTER LE SEMAGLUTIDE POUR LA MALADIE D'ALZHEIMER

Novo n'a pas divulgué les pathologies qu'il prévoit d'étudier dans le cadre des essais de ses thérapies expérimentales CagriSema et amycrétine. Novo a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché du semaglutide en tant que traitement pour réduire le risque d'événements cardiovasculaires majeurs tels que les crises cardiaques chez les patients obèses/diabétiques.

L'entreprise attend avec impatience les résultats, d'ici la fin de l'année, d'un essai testant le semaglutide dans la maladie d'Alzheimer, marquant ainsi son avancée au-delà du traitement de l'obésité et du diabète.

"Tout résultat significatif serait cliniquement pertinent car il impliquerait un retard dans le déclin des fonctions cognitives", a déclaré Martin Holst Lange. "Dans un contexte où très peu de traitements sont disponibles pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, cela serait significatif."

Cependant, il a mis en garde: "Nous considérons qu'il s'agit d'un risque élevé."

Les analystes d'UBS estiment que la probabilité de succès de l'essai sur la maladie d'Alzheimer n'est que de 10 %, mais qu'un résultat positif pourrait ajouter jusqu'à 15 milliards de dollars de recettes annuelles.

Les analystes de Barclays ont déclaré que les résultats seraient essentiels pour déterminer si la maladie d'Alzheimer peut devenir un nouveau pilier de la croissance à long terme de l'entreprise.

Novo a réaffirmé mardi qu'elle ferait passer une molécule appelée cagrilintide, qui imite l'hormone pancréatique amyline, à un essai final de phase 3. Le cagrilintide est associé au semaglutide dans l'injection hebdomadaire de Novo, le CagriSema, et les résultats décevants d'un essai de phase avancée pour ce médicament expérimental ont effacé jusqu'à 125 milliards de dollars de la valeur marchande de Novo en décembre de l'année dernière.