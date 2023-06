Novo Nordisk entre en négociations exclusives pour l'acquisition d'une participation de contrôle dans BIOCORP, suivie d'une offre publique d'achat obligatoire

• Novo Nordisk est entré en négociations exclusives avec BIO JAG, actionnaire principal de BIOCORP, en vue de l'achat de la totalité de sa participation dans BIOCORP, représentant 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote théoriques de BIOCORP (le “Bloc de Contrôle“), au prix de 35,00 euros par action.

• Certains actionnaires minoritaires, représentant 19,0% du capital social et 13,07% des droits de vote théoriques de BIOCORP, se sont engagés à transférer leurs actions à Novo Nordisk à l'issue de l'acquisition par Novo Nordisk du Bloc Contrôle.

• La transaction envisagée serait suivie du dépôt par Novo Nordisk à titre obligatoire d’un projet d’offre publique d'achat (OPA) simplifiée portant sur le solde des titres émis par BIOCORP en circulation et, si les conditions légales sont remplies à l’issue de l’offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation de BIOCORP d’Euronext Growth.



Bagsværd (Danemark), Issoire (France), le 5 juin 2023 à 7h00 CEST – Novo Nordisk A/S et BIOCORP Production SA ont annoncé aujourd'hui leur entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition par Novo Nordisk A/S d’un bloc de contrôle au capital de BIOCORP, qui serait suivie du dépôt par Novo Nordisk à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) simplifiée portant sur le solde des actions émises par BIOCORP au prix de 35,00 euros par action payé en espèces, valorisant 100% du capital de BIOCORP à environ 154 millions d’euros.