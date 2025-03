Novo Nordisk: du mieux dans les maladies cardiovasculaires information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé ce week-end que son Ozempic (semaglutide 1.0 mg) administré en injection hebdomadaire avait permis d'améliorer l'état de santé des individus atteints à la fois de maladie artérielle périphérique et de diabète de type 2.



L'essai de phase 3 a atteint son critère d'évaluation principal, en permettant une amélioration cliniquement significative de 13% de la distance maximale de marche des patients traités par rapport au placebo au bout d'un an de traitement.



L'étude a également atteint ses critères secondaires, à savoir la distance de marche sans douleur, l'amélioration de la qualité de vie et et la distance maximale de marche au bout d'un.



La maladie artérielle périphérique est un athérosclérose qui touche toujours pratiquement les membres inférieurs, à l'origine d'ischémie, c'est-à-dire la conséquence du manque d'apport d'oxygène dans le cerveau.



Environ 230 millions de personnes sont touchées par la maladie dans le monde, dont près d'un tier sont également atteints de type 2, mais il existe actuellement un nombre limité de thérapies disponibles pour améliorer spécifiquement les limitations fonctionnelles liées à la pathologie.



Sur la foi de ces données, dévoilées à l'occasion de la tenue à Chicago du du congrès annuel de l'American College of Cardiology (ACC), Novo Nordisk indique avoir soumis une demande d'extension d'indication en Europe et aux USA, avec une décision attendue cette année.



Toujours à l'occasion de l'ACC, le laboratoire danois a indiqué que son comprimé Rybelsus (semaglutide orale 14 mg) avait permis de réduire de 14% le risque d'événements cardiovasculaires majeurs par rapport à un placebo chez les individus atteints de diabète de type 2, d'insuffisance cardiaque et/ou d'insuffisance rénale.



Là encore, Novo Nordisk dit avoir déposé une demande d'extension d'indication pour le médicament en Europe et aux USA, avec une décision toujours attendue en 2025.





