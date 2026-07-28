Novo Nordisk doit faire face à une action en justice intentée par des actionnaires américains concernant l'essai clinique sur le CagriSema

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Un juge américain a déclaré mardi que Novo Nordisk NOVOb.CO devait faire face à une partie d’une action en justice l’accusant d’ avoir trompé ses actionnaires au sujet d’un essai clinique portant sur son traitement contre l’obésité et le diabète, le CagriSema. Les investisseurs détenant des certificats de dépôt américains (ADR) de Novo Nordisk ont déclaré que la valeur de leurs titres avait chuté après que le marché eut appris que le laboratoire pharmaceutique danois avait modifié ses protocoles habituels pour l’essai clinique, baptisé « Redefine 1 », en laissant les participants contrôler eux-mêmes leurs doses de CagriSema. Tout en rejetant les allégations fondées sur de nombreuses déclarations prétendument trompeuses et omissions, le juge fédéral américain Robert Kirsch, à Trenton (New Jersey), a déclaré que les investisseurs pouvaient poursuivre leurs actions en justice concernant les déclarations de Novo Nordisk relatives à la « tolérance » du CagriSema et aux protocoles cliniques associés à l’essai Redefine 1.