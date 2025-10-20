 Aller au contenu principal
Novo Nordisk dévoilera des données sur le Sémaglutide lors de l'Obsesityweek
information fournie par AOF 20/10/2025 à 15:24

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé la publication de nouvelles données concernant l’étude Oasis 4 lors de l’ObesityWeek qui se tiendra du 4 au 7 novembre à Atlanta, aux Etats-Unis. Ces présentations permettront d’enrichir les données probantes sur l’efficacité globale de Wegovy en matière de perte de poids et son profil cardiométabolique. Elles concerneront le Sémaglutide (Wegovy) oral en prise de 25mg.

