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Novo Nordisk dévoile les résultats d'une étude avec dose élevée de sémaglutide
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 10:14

Novo Nordisk a publié les résultats d'une nouvelle sous-analyse de son vaste essai clinique STEP-UP lors du Congrès européen sur l'obésité.

Cette analyse a révélé que la dose la plus élevée de Wegovy, son médicament contre l'obésité, est hautement efficace pour aider les personnes obèses à perdre une quantité de poids significative, quelle que soit la rapidité avec laquelle leur corps réagit au traitement.

Ainsi, après 72 semaines, pour les patients ayant été traités à la dose la plus élevée de sémaglutide (7,2 mg), la perte de poids corporel a été de 21%, soit l'équivalent d'environ 23 kg pour une personne moyenne de l'étude pesant 113 kg au début du traitement. Les patients sous 2,4 mg de sémaglutide ont perdu environ 17,5% de leur poids corporel, contre 2,4% pour le groupe placebo.

En outre, cette perte de poids a été obtenue avec un profil de sécurité et de tolérance cohérent avec celui de la dose de 2,4 mg.

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