Novo Nordisk dévoile des résultats positifs pour son CagriSema
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:41

Novo Nordisk a publié les principaux résultats d'un essai de phase 3 évaluant le CagriSema, une combinaison à dose fixe du Cagrilintide et du Sémaglutide, le principe actif de l'Ozempic et du Wegovy, chez des patients atteints de diabète de type 2.

Le produit du laboratoire danois a démontré une supériorité tant dans la réduction du taux d'HbA1c (hémoglobine glyquée) dans la perte de poids à la 68ème semaine, par rapport au Sémaglutide seul, et ce pour toutes les doses testées.

Dans le détail, à partir d'un taux d'HbA1c initial moyen de 8,2%, les patients traités avec CagriSema ont obtenu une réduction de ce taux supérieure à 1,91 point de pourcentage, contre une baisse de 1,76 point avec le Sémaglutide seul. En ce qui concerne la perte de poids, à partir d'un poids corporel moyen de 101 kilos, les personnes traitées ont affiché une perte de poids de 14,2%, contre 10,2% avec le Sémaglutide seul. En outre, aucun plateau de perte de poids n'a été atteint à la 68ème semaine de traitement, ce qui suggère qu'elle pourrait continuer.

Ces données publiées par Novo Nordisk sont meilleures que celles dévoilées par son concurrent Eli Lilly en avril 2025. Le laboratoire américain avait annoncé que son Orforglipron, à partir d'une valeur initiale de 8%, avait permis de réduire l'HbA1c de 1,3 à 1,6 point après 40 semaines de traitement. Parallèlement, la perte de poids de moyenne a été de 7,9%, à la dose la plus élevée et toujours après 40 semaines de traitement. Aucun plateau de perte de poids n'avait été observé. Il faut rappeler que l'étude de Novo Nordisk s'est étendu sur 68 semaines, contre 40 pour celle de son concurrent.

Quoiqu'il en soit, Novo Nordisk a profité de cette annonce, à la Bourse de Copenhague son titre a progressé de 0,95%, à 373,05 couronnes danoises.

