Novo Nordisk dévoile des résultats positifs pour son CagriSema
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:41
Le produit du laboratoire danois a démontré une supériorité tant dans la réduction du taux d'HbA1c (hémoglobine glyquée) dans la perte de poids à la 68ème semaine, par rapport au Sémaglutide seul, et ce pour toutes les doses testées.
Dans le détail, à partir d'un taux d'HbA1c initial moyen de 8,2%, les patients traités avec CagriSema ont obtenu une réduction de ce taux supérieure à 1,91 point de pourcentage, contre une baisse de 1,76 point avec le Sémaglutide seul. En ce qui concerne la perte de poids, à partir d'un poids corporel moyen de 101 kilos, les personnes traitées ont affiché une perte de poids de 14,2%, contre 10,2% avec le Sémaglutide seul. En outre, aucun plateau de perte de poids n'a été atteint à la 68ème semaine de traitement, ce qui suggère qu'elle pourrait continuer.
Ces données publiées par Novo Nordisk sont meilleures que celles dévoilées par son concurrent Eli Lilly en avril 2025. Le laboratoire américain avait annoncé que son Orforglipron, à partir d'une valeur initiale de 8%, avait permis de réduire l'HbA1c de 1,3 à 1,6 point après 40 semaines de traitement. Parallèlement, la perte de poids de moyenne a été de 7,9%, à la dose la plus élevée et toujours après 40 semaines de traitement. Aucun plateau de perte de poids n'avait été observé. Il faut rappeler que l'étude de Novo Nordisk s'est étendu sur 68 semaines, contre 40 pour celle de son concurrent.
Quoiqu'il en soit, Novo Nordisk a profité de cette annonce, à la Bourse de Copenhague son titre a progressé de 0,95%, à 373,05 couronnes danoises.
A lire aussi
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi après avoir été plombées une grande partie de la séance par la chute des cours des métaux précieux, alors que commence une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques. ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a frappé lundi plusieurs localités dans le sud du Liban, notamment deux villages où elle avait lancé des appels à évacuer, faisant un mort et huit blessés selon le ministère libanais de la Santé. Israël mène régulièrement des frappes au Liban ... Lire la suite
-
Les ventes de voitures neuves Tesla en Italie ont bondi en glissement annuel en janvier, après une chute en 2025
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les nouvelles immatriculations de voitures Tesla TSLA.O en Italie ont augmenté de 75% ... Lire la suite
-
L'ex-prince Andrew n'est pas seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein: depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient, qui pourraient sceller ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer