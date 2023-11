Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novo Nordisk: des résultats plus précis autour de Wegovy information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 12:08









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a dévoilé lundi des résultats plus détaillés de son essai sur les bénéfices cardiovasculaires de son médicament anti-obésité Wegovy, qui avait fait grand bruit cet été.



Le laboratoire danois avait indiqué au mois d'août que le semaglutide 2.4 mg (Wegovy) avait permis de réduire de 20% le risque d'un événement cardiovasculaire majeur sur une durée de cinq ans.



Cette annonce lui avait permis d'atteindre des plus hauts historiques en Bourse et de ravir à LVMH la place de première capitalisation boursière d'Europe.



D'après Novo, les premières conclusions de cet essai de phase III, baptisé 'Select', montrent que ce niveau significativement statistique des 20% a été indépendamment de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique et de l'indice de masse corporelle des participants.



Ces résultats montrent aussi que les effets bénéfiques en termes de réduction du risque d'événement cardiovasculaire majeur étaient évidents dès le début du traitement, ce qui suggère un effet plus rapide que ce prévu.



Ces premières conclusions ont été dévoilées à l'occasion de la tenue du congrès de l'American Heart Association et publiées au même moment dans le New England Journal of Medicine.



Suite à ces annonces, le titre Novo Nordisk progressait encore de plus de 3% lundi à la Bourse de Copenhague.





