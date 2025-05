Novo Nordisk: des données positives pour Sogroya information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 09:28









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait état de données positives issues de l'étude de phase 3 REAL8, ayant évalué son hormone de croissance à effet prolongé Sogroya (somapacitan) administrée une fois par semaine chez les enfants atteints de troubles de la croissance.



Après 52 semaines, elle avait des résultats cliniques et un profil d'innocuité similaires à ceux de la Norditropine une fois par jour chez les enfants nés petits pour l'âge gestationnel (SGA), atteints du syndrome de Noonan (NS) ou de petite taille idiopathique.



La supériorité a été obtenue pour le somapacitan une fois par semaine par rapport à l'hormone de croissance quotidienne chez les enfants atteints de NS, ainsi que par rapport à des doses plus faibles d'hormone de croissance quotidienne chez les enfants nés SGA.



'Ces affections sont souvent associées à d'importants problèmes de santé et à un fardeau de traitement élevé lié aux injections quotidiennes, ce qui peut entraîner un manque d'observance et mettre en péril les résultats positifs du traitement', souligne le laboratoire danois.





