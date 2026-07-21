Novo Nordisk dépose plainte contre Eli Lilly

La bataille entre les deux laboratoires prend une nouvelle forme avec une plainte du Danois devant la Cour de district des Etats-Unis pour le New Jersey, contre Eli Lilly, pour de multiples violations des lois fédérales et étatiques sur la publicité mensongère et la concurrence déloyale.

Dans le détail, la plainte conteste les campagnes publicitaires nationales d'Eli Lilly destinées directement aux consommateurs pour Zepbound et Mounjara (des traitements du groupe américain). Novo Nordisk estime que ces campagnes sont fausses et matériellement trompeuses pour les millions d'Américains vivant avec l'obésité et le diabète de type 2, au motif qu'elles omettent des informations pertinentes sur les doses injectables les plus efficaces disponibles de Wegvoy et Ozempic (des produits de Novo Nordisk).

Le laboratoire danois explique que cette plainte intervient après le refus d'Eli Lilly de retirer ou corriger de manière significative certaines publicités, malgré une mise en demeure formelle adressée par Novo Nordisk.

Dans sa plainte, le Danois explique que les campagnes publicitaires actuelles d'Eli Lilly ont intentionnellement sélectionné des études obsolètes qui comparent les doses les plus élevées d'Eli Lilly à des doses plus faibles des médicaments de Novo Nordisk, présentant de manière trompeuse ces résultats comme la preuve d'une supériorité globale au niveau des produits, tout en masquant ou en omettant un contexte clinique essentiel.