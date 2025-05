Novo Nordisk : départ du PDG

AOF - EN SAVOIR PLUS

Novo Nordisk rassure également en indiquant que la stratégie est claire, le portefeuille de produits solide et l'équipe de direction est expérimentée, même si ce changement de patron intervient face à des difficultés de marchés et une baisse du cours de l'action depuis la mi-2024.

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé que Lars Fruergaard Jørgensen allait quitter ses fonctions de président-directeur général. Il gardera toutefois son poste pendant une période afin de faciliter la transition vers une nouvelle direction. Le laboratoire danois est déjà à la recherche de son successeur et rappelle qu’au cours des huit années en tant que PDG, le chiffre d’affaires, les bénéfices et le cours de l’action ont presque triplé.

