Novo Nordisk décroche après l'échec de son Sémaglutide dans la maladie d'Alzheimer

(AOF) - Nouvelle déconvenue pour le titre Novo Nordisk (-8,96%, à 277,35 couronnes danoises), qui chute après l’annonce de l’échec de deux essais de phase III après des résultats de l’analyse primaire à deux ans. Ces deux essais, randomisés et en double aveugle, ont recruté au total de 3 808 adultes, afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standards. Les essais n’ont pas confirmé la supériorité du produit par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d’Alzheimer.

Si le traitement a entraîné une amélioration des biomarqueurs associés à cette maladie dans les deux études, cela ne s'est pas traduit par un ralentissement de la progression clinique de la maladie.

Pour Jefferies, ces résultats éliminent la probabilité d'un scénario haussier à court-terme. La probabilité de la publication de données positives à l'issue des essais était faible selon les analystes, mais un potentiel succès " maintenait peut-être encore certains investisseurs placés sur le titre " expliquent-ils.

Toujours selon la banque d'investissement américaine, l'approche de l'expiration des brevets du Sémaglutide (2031 et 2032) est problématique. L'historique montre que les groupes pharmaceutiques situés à moins de 5 ans de ce type d'échéance se négocient avec des décotes marquées par rapport au secteur. Jefferies indique que Novo Nordisk profitait jusqu'alors " d'une prime de valorisation élevée grâce à son exposition à des dynamiques de croissance structurelles, mais il est difficile d'imaginer que cette pression sur les multiples n'augmente pas ". Novo Nordisk est confronté à une concurrence élevée, à un portefeuille très concentré sur le Sémaglutide et à des signaux indiquant que la barrière à l'entrée pour les génériques de GLP-1 pourrait être plus faible que prévu.

Partant, Jefferies est à Sous-performance sur le titre du laboratoire danois, avec une cible de cours de 290 couronnes danoises.

AOF - EN SAVOIR PLUS