Novo Nordisk contre-attaque
Novo Nordisk a annoncé que "l'initiative de Hims & Hers constitue une préparation magistrale (compounding) de masse illégale qui pose un risque significatif pour la sécurité des patients. Novo Nordisk engagera des actions judiciaires et réglementaires pour protéger les patients, notre propriété intellectuelle et l'intégrité du cadre d'approbation des médicaments aux Etats-Unis, qui constitue une référence mondiale. Il s'agit d'un nouvel exemple du comportement historique de Hims & Hers consistant à tromper le public américain avec des produits GLP-1 de contrefaçon ; la FDA les a d'ailleurs déjà mis en garde par le passé concernant leur publicité trompeuse sur ces copies de GLP-1".
Le laboratoire danois ajoute qu'il est le seul à fabriquer cette pilule approuvée par les autorités sanitaires américaines.
