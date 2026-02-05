 Aller au contenu principal
Novo Nordisk contre-attaque
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:18

Novo Nordisk a mis peu de temps à réagir au communiqué de presse de Him & Hers Health. Pour rappel, la plateforme américaine a indiqué en début d'après-midi commercialiser, dès aujourd'hui, un traitement oral concurrent contre l'obésité, contenant le même principe actif que le Wegovy du Danois, à un prix nettement moins cher.

Novo Nordisk a annoncé que "l'initiative de Hims & Hers constitue une préparation magistrale (compounding) de masse illégale qui pose un risque significatif pour la sécurité des patients. Novo Nordisk engagera des actions judiciaires et réglementaires pour protéger les patients, notre propriété intellectuelle et l'intégrité du cadre d'approbation des médicaments aux Etats-Unis, qui constitue une référence mondiale. Il s'agit d'un nouvel exemple du comportement historique de Hims & Hers consistant à tromper le public américain avec des produits GLP-1 de contrefaçon ; la FDA les a d'ailleurs déjà mis en garde par le passé concernant leur publicité trompeuse sur ces copies de GLP-1".

Le laboratoire danois ajoute qu'il est le seul à fabriquer cette pilule approuvée par les autorités sanitaires américaines.

