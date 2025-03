Novo Nordisk chute après les résultats décevants du CagriSema contre l'obésité

(AOF) - Novo Nordisk (-8,58% à 546,30 euros) chute à la bourse de Copenhague après avoir dévoilé les résultats de Redefine 2 deuxième essai de phase avancée de son candidat médicament contre l'obésité CagriSema. Ce successeur plus puissant du blockbuster Wegovy permet une meilleure perte de poids que son prédécesseur, avec 13,7 % de perte de poids après 68 semaines. Mais cette performance est inférieure aux 15 % ou plus anticipés pour dépasser le principal concurrent, le Mounjaro de l’Américain Eli Lilly.

