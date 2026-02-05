 Aller au contenu principal
Novo Nordisk chute après l'annonce par Reuters du lancement par Hims d'une copie de la pilule Wegovy
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 février - ** Les actions du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO chutent après que Reuters a rapporté que Hims and Hers Health HIMS.N lance des copies de la pilule Wegovy de Novo à un prix de lancement de 49 $ par mois

** Les actions de Novo Nordisk cotées au Danemark ont baissé de 7% à 283 couronnes danoises; les actions américaines NVO.N ont baissé de 3,9%

** Hims déclare que sa pilule composée utilise le semaglutide, le même ingrédient actif que Wegovy, et qu'elle coûtera 99 dollars par mois après un paiement initial, contre 199 dollars pour Novo

** Les actions de Hims et Hers font un bond de 10 %

** Le rival de Novo dans le domaine de l'obésité, Eli Lilly

LLY.N ,a baissé de 5 %

** Novo a mis fin l'année dernière à un partenariat avec Hims et a soulevé des questions de sécurité et de marketing concernant les copies composées de Wegovy

** Plus tôt cette semaine, Novo a prévu une baisse de ventes plus forte que prévu pour 2026, soulignant l'intensification de la concurrence sur le marché phénoménal de l'amaigrissement

** Les actions de Novo ont baissé d'environ 42 % en 2025

