Novo Nordisk: BPA en hausse de 22% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk dévoile un BPA en hausse de 22% à 22,63 couronnes danoises (soit un peu plus de trois euros) au titre de l'année 2024, ainsi qu'un profit d'exploitation en augmentation de 25% (+26% à taux de change constants) à 128,3 milliards de couronnes.



A 290,4 milliards de couronnes, le chiffre d'affaires annuel a aussi augmenté de 26% à TCC (dont +30% en Amérique du Nord et de +19% à l'international) 'reflétant que plus de 45 millions de personnes bénéficient maintenant de ses traitements', selon son CEO.



Pour l'année 2025, le laboratoire pharmaceutique danois -centré principalement sur le diabète et l'obésité- anticipe des croissances à TCC de 19 à 27% pour son profit d'exploitation et de 16 à 24% pour son chiffre d'affaires.



Lors de l'AG du 27 mars, le conseil d'administration proposera un dividende final de 7,90 couronnes danoises par action qui, avec l'acompte versé en août dernier, portera le dividende total pour 2024 à 11,40 couronnes par action, en hausse de 21%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.