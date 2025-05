Novo Nordisk: BPA en hausse de 15 % au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Les ventes ont augmenté de 19 % en couronnes danoises et de 18 % à taux de change constants pour atteindre 78,1 milliards de couronnes au cours des trois premiers mois de 2025.



Les ventes des opérations internationales ont augmenté de 18% en couronnes danoises (19% à taux de change constants). Les ventes dans le domaine du diabète et de l'obésité sont en hausse de 21 % en couronnes danoises pour atteindre 73,5 milliards de couronnes (19 % en TCC),



Le groupe a enregistré une croissance de 67 % en couronnes danoises des ventes dans le domaine de l'obésité pour atteindre 18,4 milliards de couronnes (65 % à TCC) et une hausse de 13 % des ventes dans le domaine du diabète.



Le bénéfice d'exploitation a progressé de 22 % en couronnes danoises et de 20 % à taux de change constants à 38 791 millions de couronnes. Le bénéfice net a augmenté de 14 % pour atteindre 29 034 millions de couronnes et le bénéfice dilué par action est en hausse de 15 % à 6,53 couronnes.



Pour les perspectives 2025, le laboratoire pharmaceutique danois - centré principalement sur le diabète et l'obésité - s'attend à une croissance à TCC du chiffre d'affaires entre 13 et 21 % et la croissance du bénéfice d'exploitation est désormais attendue entre 16 et 24 %.



'Avec environ 1 milliard de personnes souffrant d'obésité dans le monde et seulement quelques millions sous traitement, Novo Nordisk poursuit le déploiement mondial de Wegovy' indique le groupe.





