Novo Nordisk au plus haut historique

(AOF) - Novo Nordisk bondit de 4,91% à 890,60 couronnes danoises à la Bourse de Copenhague après les annonces faites lors de sa journée investisseurs (CMD pour Capital Markets Day). Le laboratoire pharmaceutique danois affiche déjà la plus grosse capitalisation européenne. Un nouveau traitement appelé amycrétine, qui cible deux modes d'action contre l'obésité, dont le GLP-1, comme le médicament vedette du groupe, le Wegovy, a provoqué une baisse de 13% du poids des patients en 12 semaines lors d'un essai préliminaire, a indiqué Bloomberg.

Lors de cet événement, Novo Nordisk fera le point sur l'expansion du pipeline dans le domaine des maladies cardiovasculaires et sur l'évolution attendue de sa marge dans les années à venir. La société danoise fera également le point sur l'augmentation de ses capacités de production alors qu'il n'arrive pas à répondre à la demande pour le Wegovy.

