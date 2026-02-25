Novo Nordisk annonce un partenariat, le titre continue de reculer
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:26
Pour rappel, il y a deux jours, le laboratoire danois a dévoilé des résultats d'une étude révélant que l'un de ses produits était moins efficace que celui de son concurrent Eli Lilly dans la perte de poids, ce qui avait coûté au titre un plongeon de 16,48%.
La veille, le groupe a annoncé une baisse de 50% de ses prix catalogues aux Etats-Unis à partir du 1er janvier 2027, un pari risqué pour le groupe qui semble vouloir contraindre Eli Lilly à faire de même et à diminuer ses profits.
Aujourd'hui, Novo Nordisk a annoncé la conclusion d'un partenariat avec l'américain Vivtex Corporation pour le développement de médicaments biologiques oraux de nouvelle génération destinés au traitement de l'obésité, du diabète et des comorbidités associées.
Dans le détail, Vivtex concèdera sous licence certaines technologies de délivrance du médicament par voie orale à son partenaire danois. En contrepartie, Vivtex est éligible à recevoir un paiement initial, le financement de la recherche ainsi que des paiements d'étapes pouvant atteindre un total de 2,1 milliards de dollars, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes futures des produits.
