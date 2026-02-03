Novo Nordisk annonce le départ de deux dirigeants et avertit d'une baisse des ventes en 2026

NOVOb.CO a annoncé mardi que Ludovic Helfgott, vice-président exécutif de la stratégie produit et portefeuille, et Dave Moore, vice-président exécutif des opérations aux États-Unis, quittent leurs fonctions et a averti d'une baisse des ventes en 2026.

Le fabricant de Wegovy prévoit une baisse de ses ventes cette année, alors que le pionnier des traitements contre l'obésité tente de reprendre sa position de leader sur ce marché.

Le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N a dépassé cette année le Wegovy en prescriptions aux Etats-Unis et a fait chuter de 50 % le cours de l'action du groupe danois.

Sous la direction de son nouveau directeur général, Mike Doustdar, Novo Nordisk NOVOb.CO mise sur sa pilule Wegovy, récemment lancée, et sur une publicité agressive pour regagner du terrain.

"En 2026, Novo Nordisk fera face à des pressions sur les prix dans un marché de plus en plus concurrentiel", a déclaré Mike Doustdar dans un communiqué.

"Le lancement prometteur de la pilule Wegovy aux Etats-Unis nous semble toutefois encourageant et nous restons confiants dans notre capacité à stimuler la croissance des volumes dans les années à venir", a-t-il ajouté.

Le groupe prévoit une baisse de ses ventes à taux de change constants comprise entre 5% et 13% cette année, contre une croissance de 10% l'an dernier. Les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 2%.

Novo Nordisk a vu son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre reculer de 14% à 31,7 milliards de couronnes (42,45 milliards d'euros), contre 31,2 milliards attendus par les analystes.

(Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen, Maggie Fick et Stine Jacobsen, version française Elena Smirnova, édité par Camille Raynaud)