Novo Nordisk affirme que l'offre de Metsera ne soulèvera pas de problèmes concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2-3 et 6-9, commentaires de Novo aux paragraphes 4-5)

Le danois Novo Nordisk

NOVOb.CO a déclaré lundi qu'il était convaincu que son projet de rachat du fabricant américain de médicaments Metsera MTSR.O ne soulevait aucun problème de concurrence.

La semaine dernière, Novo Nordisk a lancé une offre rivale pour la biotech Metsera, dépassant l'offre de Pfizer

PFE.N , alors que les fabricants de médicaments se disputent l'avantage sur le marché très lucratif des médicaments amaigrissants.

Pfizer a à son tour intenté une action en justice vendredi, alléguant une violation des obligations de l'accord de fusion.

Novo Nordisk a déclaré avoir respecté toutes les restrictions de l'accord de fusion de Pfizer.

"Il s'agit d'un espace très concurrentiel, avec au moins une douzaine d'autres produits en cours de développement par de grandes sociétés pharmaceutiques. Nous sommes convaincus que cette transaction ne soulève aucun problème concurrence ", a déclaré Novo dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Novo Nordisk, l'entreprise à l'origine du médicament à succès pour la perte de poids Wegovy et du traitement connexe du diabète Ozempic, a fait une offre de 8,5 milliards de dollars, avec 6 milliards de dollars de paiement initial et des paiements d'étape ultérieurs, tandis que l'offre de Pfizer s'élevait à 7,3 milliards de dollars, y compris les paiements d'étape.

Cet affrontement marque l'intensification de la lutte pour la domination du marché des médicaments contre l'obésité qui, selon certains analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars par an d'ici quelques années. Novo cherche à défendre sa position face à la concurrence croissante d'Eli Lilly LLY.N , tandis que Pfizer vise à assurer son entrée dans le secteur de la perte de poids.

Metsera travaille sur des thérapies expérimentales qui, selon les analystes, pourraient générer un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars.

Pfizer a déclaré que l'offre de Novo constituait une tentative illégale de la part d'un acteur dominant de supprimer la concurrence sur le marché de l'obésité, qui connaît une croissance rapide. Metsera et Novo ont tous deux rejeté les allégations de Pfizer.