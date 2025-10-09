Novo Nordisk achète Akero Therapeutics aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter la société américaine Akero Therapeutics, une société en phase clinique qui développe des traitements innovants pour les patients atteints de maladies métaboliques graves marquées par un besoin médical important non satisfait.