 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 092,48
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk achète Akero Therapeutics aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 12:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter la société américaine Akero Therapeutics, une société en phase clinique qui développe des traitements innovants pour les patients atteints de maladies métaboliques graves marquées par un besoin médical important non satisfait.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank