Novo Nordisk: accord de recherche avec l'américain Septerna

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé mercredi avoir conclu un accord de collaboration et de recherche exclusif avec l'américain Septerna en vue de développer de nouveaux traitements contre l'obésité et d'autres maladies cardio-métaboliques.



Aux termes de l'accord, les deux partenaires comptent découvrir et commercialiser des petites molécules à prise orale contre le surpoids, mais aussi le diabète de type 2.



Dans un communiqué, Novo et Septerna prévoient de démarrer quatre programmes axés autour des récepteurs couplés à une protéine G (RCPG), dont les récepteurs au GLP-1, GIP et glucagon.



Le laboratoire pharmaceutique danois précise que Septerna recevra en contrepartie quelque 2,2 milliards de dollars, ainsi que des paiements d'étape, de recherche et développement (R&D) et commerciaux.



Septerna pourra également recevoir des redevances sur les éventuelles ventes des produits commercialisés.



C'est Novo Nordisk qui prendra en charge les frais de leur collaboration, qui doit être finalisé dans le courant du deuxième trimestre.



Le titre Novo Nordisk, dont la valeur a fondu plus de 56% en moins d'un an, progressait de 1,2% mercredi en début d'après-midi à la Bourse de Copenhague.





