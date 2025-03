Novo Nordisk: accord de licence avec l'américain Lexicon information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - L'américain Lexicon Pharmaceuticals a annoncé vendredi avoir scellé un accord de licence exclusif et mondial avec le danois Novo Nordisk en vue du développement d'un nouveau comprimé contre l'obésité et les maladies du métabolisme.



Aux termes de l'accord, Novo disposera des droits de fabrication et de commercialisation sur le LX9851, une petite molécule sans incrétine que Lexicon teste actuellement seule et en association avec des analogues au GLP1.



En contrepartie, Lexicon recevra un versement initial ainsi que des paiements d'étape pour un montant total de 75 millions de dollars.



Au total, les sommes perçues en rapport à l'atteinte des objectifs en termes de développement, de réglementation et de seuils de ventes pourraient atteindre un milliard de dollars, sans compter les éventuelles redevances qui pourraient être touchées en cas de commercialisation du produit.





