Novo Nordisk: accord de collaboration avec Valo Health information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk annonce avoir conclu un accord avec Valo Health pour découvrir et développer de nouveaux traitements pour les maladies cardiométaboliques basés sur le vaste ensemble de données humaines de Valo et le calcul alimenté par l'intelligence artificielle (IA).



La collaboration utilisera la plateforme informatique Opal de Valo et un ensemble de données de patients du monde réel pour permettre la découverte et le développement de nouveaux programmes de médicaments.



Le laboratoire pharmaceutique danois concède sous licence trois programmes précliniques de découverte de médicaments dans les maladies cardiovasculaires découverts et développés par Valo à l'aide de sa plateforme de calcul Opal.



Valo recevra un paiement initial et un paiement d'étape potentiel à court terme, totalisant 60 millions de dollars, et sera éligible à des paiements d'étape pour jusqu'à 11 programmes de gestion, pour 2,7 milliards, plus un financement de R&D et des redevances potentielles.