Novo Nordisk accepte les prix d'Ozempic, de Wegovy et de Rybelsus dans les négociations avec Medicare aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk a déclaré mercredi qu'il avait accepté le prix maximum équitable de l'U.S. Inflation Reduction Act (IRA) pour ses médicaments contre le diabète et l'obésité Ozempic, Wegovy et Rybelsus, qui entrera en vigueur en janvier 2027.

Novo a fait cette déclaration dans son rapport trimestriel sur les bénéfices.

Le processus de négociation des prix a été établi en 2022 dans le cadre de l'IRA, la loi emblématique du président Biden.

Les médicaments de Novo font partie des 15 médicaments sélectionnés pour le deuxième groupe de médicaments soumis au processus, et sont parmi les plus chers pour le programme de santé Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes handicapées.

