Novo Nordisk : à 314,5DKK, atteint -50% en 2025 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le calvaire des actionnaires de Novo Nordisk : après -23% mardi, -6,3% mercredi, et -3,5% ce jeudi, 'NovoB' cumule -33% de repli sur la semaine et revient au contact du support des 312,5DKK du 27 septembre 2021 et du 10 au 24 janvier 2022.

En cas d'enfoncement, une nouvelle glissade se profilerait en direction de 290DKK, puis de l'ex-résistance des 230DKK de mi-février 2020 à mi-février 2021.





