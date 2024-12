Novo Nordisk : 1er krach de l'histoire, retombe sur 71,62E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 19:02









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a subi le 1er krach de son histoire, suite à des résultats cliniques un peu inférieurs aux attentes sur son médicament phare anti-obésité : le titre est retombé sur 71,62E en séance (-28%) avant de réduire un peu ses pertes à -20%, vers 79,9E.

Le titre a effacé d'un coup tous ses gains annuels résiduels et affiche désormais -15,5% depuis le 1er janvier, après avoir touché un 'plus bas' depuis le 28 juillet -ou le 27 mars- 2023.

Au final, le titre ne 'sauve' pas son plancher des 83E de début octobre 2023 mais préserve en revanche son précédent sommet du 22 mai 2023.

A défaut de se maintenir au-dessus de 72E, le prochain objectif serait 62E.





