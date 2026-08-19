Novo lance une étude visant à déterminer la dose minimale efficace du comprimé Wegovy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général de Novo tiré d'une récente interview accordée à Reuters, ainsi que d'informations contextuelles sur le microdosage aux paragraphes 6 et 7)

* Une étude de phase avancée visant à tester des doses d'entretien inférieures aux dosages approuvés pour le comprimé Wegovy

* Cet essai clinique de 60 semaines recrutera 450 adultes en surpoids ou obèses et ne souffrant pas de diabète

* Novo n’a pas précisé les nouveaux dosages

par Bhanvi Satija et Michael Erman

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO teste actuellement des doses plus faibles de son comprimé Wegovy dans le cadre d’une nouvelle étude de phase avancée visant à déterminer la dose minimale permettant aux patients de perdre du poids, selon une base de données américaine sur les essais cliniques. Novo est sous pression après avoir perdu du terrain face à son concurrent américain Eli Lilly LLY.N sur un marché des médicaments contre l'obésité qui devrait dépasser les 100 milliards de dollars d'ici 2030. Les investisseurs s'intéressent de près au comprimé Wegovy , qui a généré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 3,22 milliards de couronnes danoises (soit 499,89 millions de dollars).

L’étude OASIS-5, qui a débuté le 12 août et se poursuivra jusqu’en 2028, testera des dosages plus faibles de la dose d’entretien quotidienne utilisée pour maintenir le poids. Actuellement, la dose à long terme approuvée pour le comprimé Wegovy est de 25 milligrammes.

"Disposer d’une gamme plus large de doses d’entretien pourrait offrir une plus grande flexibilité dans le traitement et optimiser l’expérience du patient", a déclaré Novo dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

À LA RECHERCHE DE BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ AU-DELÀ DE LA PERTE DE POIDS

Certains patients pratiquent déjà le microdosage ou prennent des doses inférieures à celles approuvées pour les médicaments à base de GLP-1, notamment le Wegovy et les injections de Zepbound de Lilly. Cette pratique s’est généralisée en raison du coût élevé et des effets secondaires de ces médicaments.

"Les gens utilisent de faibles doses de ces produits... ils décident tout simplement par eux-mêmes," a déclaré Mike Doustdar, directeur général de Novo, à Reuters lors d’une interview la semaine dernière, soulignant que les patients recherchent souvent des bienfaits pour la santé au-delà de la perte de poids. Il s’attend à ce que la segmentation du marché empêche une bataille de type « le gagnant rafle tout » avec Lilly.

Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters visant à savoir si la société prévoyait de tester des doses plus faibles de son médicament oral Foundayo, dont les doses approuvées les plus faibles sont de 0,8 mg et 2,5 mg.

L’essai clinique de 60 semaines mené par Novo recrutera 450 participants adultes ayant déjà rencontré des difficultés à perdre du poids, présentant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30, ou un IMC de 27 accompagnés d’un problème de santé lié au poids.

L’objectif principal est de vérifier si des doses plus faibles de sémaglutide oral — le principe actif de Wegovy — aident les patients à perdre davantage de poids qu’un placebo sur une période de 60 semaines. L’essai suivra également l’évolution du tour de taille et d’autres bénéfices pour la santé, ainsi que les effets indésirables, dans le cadre d’objectifs secondaires.

L’étude exclura les patients diabétiques ou ayant récemment subi des variations de poids importantes, ainsi que toute personne sous traitement par des médicaments à base de GLP-1.

Novo n’a pas précisé les nouveaux dosages testés. Le comprimé Wegovy est également autorisé en dosages de 1,5 mg, 4 mg et 9 mg.

(1 $ = 6,4414 couronnes danoises)